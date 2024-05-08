«Ни о каком «Челмете» речи быть не может». Бабаев — об уходе Заварухина из «Трактора»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, прокомментировал отказ специалиста возглавить «Челмет». Напомним, ранее генеральный менеджер челябинцев Алексей Волков заявил, что Заварухину было предложено стать главным тренером в клубе ВХЛ.

«Ни о каком «Челмете» речи быть не может, руководители «Трактора» немножко погорячились. Им захотелось показать, что они делают предложение, чтобы оставить человека в системе, но, на мой взгляд, это было некрасивое предложение. Это жизнь, не вижу проблем, их выбор, это нормально, каждый клуб и руководитель принимают решение, за него им отвечать. Понимаем, что решение больше принимал Волков (генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. – Прим. «Чемпионата»), чтобы, наверное, показать свою работу в последний год контракта. Нужно было пойти своим путём, который он выбрал. Он пошёл ва-банк, посмотрим, надеюсь «Трактор» будет играть в такой же яркий хоккей и радовать своих болельщиков победами», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.