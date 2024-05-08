Нападающий Александр Кадейкин подписал контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Напомним, 30-летний Кадейкин провёл прошлый сезон в составе СКА, где за 45 матчей регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков.

«С подписанием Александра Кадейкина мы ещё серьёзнее усиливаем ключевую ось центральных нападающих команды. Габаритный и умный форвард больше десяти лет провёл в КХЛ, где заработал репутацию хоккеиста, способного уверенно действовать во всех трёх зонах, вести игру в роли лидера и давать результат на «точке». Считаем, что «Трактор» является отличным местом для продолжения карьеры Кадейкина, который находится в самом расцвете и имеет высокие амбиции для реализации задач в нашей организации. Саша, добро пожаловать!» — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4).