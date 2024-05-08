Агент Заварухина рассказал о дальнейшем трудоустройстве экс главного тренера «Трактора»

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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, рассказал о дальнейшем трудоустройстве специалиста.

«Сейчас посмотрим и изучим варианты, предложения, узнаем, что будет. Речь идёт только о КХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Алексея Заварухина на посту главного тренера «Трактора» сменил канадский специалист Бенуа Гру. 56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».

По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». В полуфинале Кубка Гагарина — 2024 «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4).