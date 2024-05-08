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Шуми Бабаев — о канадском тренере «Трактора»: он близок к Хартли, Волков с ним советовался

Шуми Бабаев — о канадском тренере «Трактора»: он близок к Хартли, Волков с ним советовался
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, поделился мнением о назначении на вакантную должность канадского специалиста Бенуа Гру.

«Это риск, который на себя взяло руководство. Сложно сказать, как всё сложится, многие российские ребята работали с Бенуа Гру в Северной Америке. Наверное, это фундаментальный тренер со своим видением, по менталитету и всему остальному он близок к Хартли. Думаю, что Алексей (Волков. – генеральный менеджер «Трактора». – «Прим. «Чемпионата») советовался с Бобом, Хартли плохого не посоветует», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».

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