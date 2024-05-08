Обладатель Кубка Гагарина Данила Юров назвал фаворита Кубка Стэнли — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Металлурга» и обладатель Кубка Гагарина Данила Юров назвал своего фаворита розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

– Кого видишь в финале?

– Я думаю, что в финале встретятся «Колорадо» и «Каролина».

– Кто из них возьмёт Кубок?

– «Колорадо», – сказал Юров в интервью Metaratings.ru.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Данилы 219 игр и 73 (35+38) очка при показателе полезности «+33».

Напомним, «Колорадо Эвлеанш» в первой встрече второго раунда плей-офф НХЛ победил «Даллас Старз» со счётом 4:3 в овертайме.