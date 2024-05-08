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Состав сборной «Россия 25» пополнили два хоккеиста тульского АКМ

Состав сборной «Россия 25» пополнили два хоккеиста тульского АКМ
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Вратарь тульского АКМ Денис Попов и нападающий Денис Почивалов присоединились к сборной «Россия 25» в Туле и уже тренируются с командой. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

21-летний Попов в минувшем регулярном сезоне ВХЛ провёл 35 матчей, в которых одержал 21 победу с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,48. В плей-офф на его счету 18 матчей и 12 побед.

23-летний Почивалов в сезоне-2023/2024 сыграл 69 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Беларуси со счётом 4:0. Голкипер российской сборной Артемий Плешков провёл три матча «на ноль».

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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