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Чемпионат мира по хоккею — 2024: где смотреть трансляции матчей

Чемпионат мира по хоккею — 2024: где смотреть трансляции матчей
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В пятницу, 10 мая 2024 года, стартует 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство пройдёт в чешских городах Прага и Острава. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Игры чемпионата мира можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», а также на тематических каналах «Матч! Игра», «Матч! Страна».

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляции игр мирового первенства.

Предлагаем ознакомиться с составами групп.

Группа А (Острава)

США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Группа В (Прага)

Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Календарь чемпионата мира-2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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