Состав «Адмирала» пополнил 28-летний защитник

Защитник Георгий Солянников пополнил состав «Адмирала», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение с 28-летним игроком обороны рассчитано до конца сезона-2025/2026 и носит односторонний характер.

Прошлый сезон для защитника стал лучшим в карьере в КХЛ. В составе «Лады» Солянников провёл 62 матча, отметился 17 (3+14) результативными баллами, став вторым бомбардиром-защитником команды при показателе полезности «+11». Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Георгий сыграл 136 матчей, в которых записал на свой счёт шесть заброшенных шайб и отдал 17 результативных передач.

Напомним, «Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.