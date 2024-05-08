«Торпедо» продлило контракт с форвардом Игорем Ларионовым-младшим

«Торпедо» заключило однолетний контракт с нападающим Игорем Ларионовым-младшим, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2023/2024 25-летний форвард забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков в 44 матчах.

Всего же за свою карьеру в КХЛ Ларионов сыграл 89 встреч, в которых записал на свой счёт 53 (15+38) результативных балла.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.

Вчера, 7 мая, нижегородский клуб продлил контракт с нападающим Бобби Линчем.