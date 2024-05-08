Защитник Зият Пайгин пополнил состав «Лады»

Защитник Зият Пайгин подписал с «Ладой» однолетний контракт, сообщает хоккейное агентство Winners.

В сезоне-2023/2024 КХЛ 29-летний защитник провёл за новосибирскую «Сибирь» 35 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги Пайгин сыграл 401 встречу, в которых забросил 35 шайб и отдал 69 результативных передач, набрав в общей сложности 104 очка.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 78 очков.

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