Защитник Денис Баранцев близок к переходу в «Ладу»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Денис Баранцев близок к переходу в «Ладу». Стороны находятся на заключительном этапе переговорного процесса. Речь идёт о двухлетнем соглашении.

Напомним, контракт Баранцева с «Автомобилистом» закончился 30 апреля 2024 года. В завершившимся сезоне КХЛ защитник принял участие в 34 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Баранцев провёл 576 матчей, в которых забросил 46 шайб и отдал 85 результативных передач, набрав в общей сложности 131 очко.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.