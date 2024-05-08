В Далласе (США) завершился первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Даллас Старз» уступил «Колорадо Эвеланш» в овертайме со счётом 3:4. Примечательно, что по ходу встречи «звёзды» вели 3:0, однако не смогли довести её до победы.

Первую шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Таким образом, форвард не уходит со льда без гола уже в шестом матче нынешнего плей-офф подряд.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ничушкин установил рекорд среди россиян по количеству матчей Кубка Стэнли подряд с голами. Прежнее достижение – пять матчей подряд с голами в плей-офф НХЛ – установил Александр Могильный в составе «Баффало Сэйбрз» в сезоне-1992/1993.

Рекорд НХЛ принадлежит Реджи Личу — 10 подряд матчей с заброшенными шайбами.