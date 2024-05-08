Коваленко: психолог спросил: «Кто в «Торпедо» самый агрессивный?» Команда указала на меня

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко высказался о своих взаимоотношениях с партнёрами по «Торпедо» и прокомментировал своё сравнение с лидером «лавин» Натаном Маккинноном.

«В «Торпедо» спроси любого, каждый скажет, что всё, что Коваленко может, — это ругаться. Я был очень требовательным ко всем, постоянно подначивал ребят — требовал, чтобы двигались, играли правильно, принимали решения быстрее. Однажды у нас было занятие со спортивным психологом, который спросил: «Кто в команде самый агрессивный?» Вся команда показала на меня. Да, в России я могу общаться с командой, как Маккиннон общается здесь, в «Колорадо».

На второй год в «Торпедо» я уже так не вёл себя, стал спокойнее — просто пытался поддержать ребят, похвалить за удачные действия. Все расслабились и стали шутить над тем, как я их гонял в первый наш сезон. Шёл плей-офф, все знали, что после него я уезжаю в «Колорадо». Ребята повесили мне на шкафчик табличку «Маккиннон» и стали травить: «Вот уедешь в НХЛ, будешь с Маккинноном так же общаться?» Очевидно, нет!» — сказал Коваленко в интервью Colorado Hockey Now.