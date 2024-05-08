ФХР: Плешков установил рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за Россию

Федерация хоккея России сообщила, что голкипер Артемий Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за национальную команду.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Набокову — дебютировав за сборную на Олимпийских играх в Турине, голкипер выдал два «сухих» матча, а в третьем пропустил на восьмой минуте. Его «сухая» серия составила 128 минут. «Сухая» серия Плешкова насчитывает уже 180 минут.

Напомним, на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Беларуси со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Беларуси со счётом 4:0.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).