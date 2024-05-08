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«У меня случился небольшой шок, где-то в космосе летал». Илья Набоков — о дебюте в КХЛ

«У меня случился небольшой шок, где-то в космосе летал». Илья Набоков — о дебюте в КХЛ
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Голкипер «Металлурга» Илья Набоков рассказал о своих эмоциях от дебютного матча в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023 во встрече с «Куньлунь Ред Стар» (6:1).

— Четыре минуты в матче с «Куньлунь Ред Стар» в прошлом сезоне за полноценный дебют не считали?

— Когда мне сказали выходить, то у меня случился небольшой шок. Где-то в космосе летал. После первого же броска у меня отстегнулась застёжка на шлеме. Пришлось поменяться, потом вышел обратно. Интересный дебют, конечно. Не у каждого такое было в карьере, — сказал Набоков в интервью сайту КХЛ.

Напомним, Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В завершившимся плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1,86.

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