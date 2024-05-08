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Бирюков, Панин, Широков — номинанты на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева

Бирюков, Панин, Широков — номинанты на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева
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Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2023/2024. Ими стали защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков и Григорий Панин, а также форвард «Автомобилиста» Сергей Широков.

В прошедшем сезоне 38-летний Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, проведшим 1000-й матч в КХЛ. 1 мая он объявил о завершении своей профессиональной карьеры и вошёл в тренерский штаб уфимской команды.

В начале сезона-2023/2024 Панин провёл 1000-й матч в рамках чемпионатов России, до отметки Бирюкова в 1000 матчей в КХЛ Панину осталось 168 встреч. В ближайшем сезоне он продолжит выступать за «Салават Юлаев».

В прошедшем чемпионате Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России. По окончании сезона уральцы не стали продлевать контракт с опытным форвардом.

Напомним, церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая 2024 года.

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