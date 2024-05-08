Канарейкин: Панарину нужно в плей-офф выстрелить, чтобы он повёл «Рейнджерс» за собой

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин должен вести команду за собой, показывая отличную игру в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он является всё-таки одним из лидеров. Там, как обычно, очень выделяется Шестёркин, Зибанеджад. В «Рейнджерс» есть лидеры, которые очень устойчиво держат свою планку. Панарину нужно в плей-офф выстрелить, чтобы он повёл команду за собой, и достичь тех целей перед собой, которые он ставит. Есть многие, которые говорят, что в регулярке он супер, а в решающих играх не хватает. Поэтому нужно сыграть очень сильно», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.

Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф на счету Артемия стало 5 (3+2) очков в шести матчах. С учётом результата регулярного чемпионатав активе россиянина стало 125 (52+73) очков в 88 матчах.

Ранее рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учётом плей-офф НХЛ принадлежал легендарному форварду Яромиру Ягру. Чешский нападающий набрал 124 (54+70) очка в 85 матчах регулярки и плей-офф сезона-2005/2006.