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18 игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира

18 игроков НХЛ вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира
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Сборная Швеции представила состав на чемпионат мира в Чехии. В состав национальной команды вошли 18 игроков из Национальной хоккейной лиги.

Вратари: Йеспер Валльстедт, Филип Густавссон (оба — «Миннесота Уайлд»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»);

Защитники: Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Маркус Петтерссон, Эрик Карлссон (оба — «Питтсбург Пингвинз»), Лукас Бенгтссон («Цуг»), Тим Хид («Амбри-Пиотта»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Нападающие: Адриан Кемпе, Карл Грундстрём (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Макс Фриберг («Фрёлунда»), Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон (оба — «Миннесота Уайлд»), Феликс Унгер Сёрум («Лександ»), Маркус Сёренсен («Фрибур-Готтерон»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Понтус Хольмберг («Торонто Мэйпл Лифс»), Исак Лундестрём («Анахайм Дакс»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе Шаркс»), Линус Юханссон («Ферьестад»), Виктор Олофссон («Баффало Сэйбрз»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Андре Бураковски («Сиэтл Кракен»).

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