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Нападающий «Северстали» Адам Лишка назвал фаворитов плей-офф НХЛ — 2024

Нападающий «Северстали» Адам Лишка назвал фаворитов плей-офф НХЛ — 2024
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Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка назвал «Бостон Брюинз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» фаворитами Кубка Стэнли — 2024.

«В первом раунде мне было интересно наблюдать за «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Очень интересная серия и захватывающая концовка в овертайме. Можно ли «Брюинз» считать одними из главных фаворитов Кубка Стэнли? Да, у них хорошая команда. Но мне также нравится «Колорадо Эвеланш». «Нью-Йорк Рейнджерс» тоже хорошо играют», — сказал Лишка в интервью Legalbet.

Напомним, в полуфиналах конференций плей-офф НХЛ проходят следующие серии: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (0-1), «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» (2-0), «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» (1-0), «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» (0-0).

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