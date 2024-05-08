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«Сочи», «Авангард» и СКА произвели трёхсторонний обмен хоккеистами

«Сочи», «Авангард» и СКА произвели трёхсторонний обмен хоккеистами
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В результате трёхсторонней сделки между хоккейными клубами «Сочи», «Авангард» и СКА карьеру в Омске продолжит вратарь «леопардов» Михаил Бердин. На Черноморское побережье перебираются нападающий «Авангарда» Денис Венгрыжановский и голкипер СКА Сергей Иванов. В СКА в обмен на денежную компенсацию перешли хоккеисты «ястребов» вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также СКА переданы спортивные права на нападающего «Авангарда» Егора Привалова.

Венгрыжановский будет выступать в составе «леопардов» на правах аренды, срок соглашения – до конца сезона-2024/2025. Двусторонний контракт Дениса с «Сочи» будет действовать до 31 мая 2025 года.

Бердин в прошедшем сезоне провёл 50 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,29.

Венгрыжановский сыграл за омский клуб 48 матчей, в которых записал на свой счёт 8 (4+4) очков.

Сергей Иванов провёл за СКА три матча, в которых одержал одну победу с 95,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

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