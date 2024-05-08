Генменеджер «Авангарда» объяснил расставание с молодыми игроками при обмене Бердина

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов объяснил расставание с молодыми игроками при обмене вратаря Михаила Бердина. Омский клуб расстался с вратарём Никитой Подлягиным и защитником Тимуром Колом.

«Привалову мы сделали предложение о заключении первого профессионального контракта, но хоккеист его не подписал. Егор пока ещё не определился со своим будущим. Тимур Кол имеет двухгодичный контракт, по окончании которого с большой долей вероятности отправится в Северную Америку. Это противоречит нашим планам по развитию молодых игроков в главной команде, мы хотели бы делать ставку на тех, кто связывает своё будущее с «Авангардом». Поэтому даём Тимуру возможность развивать себя в составе действующего чемпиона МХЛ, откуда он наверняка сможет попробовать свои силы в сборной.

Никита Подлягин в течение длительного времени находился под наблюдением со стороны функционеров сборных команд России и для раскрытия своего потенциала нуждается в большом объёме игровой практики, которую он может получить в системе СКА. «Авангард», в свою очередь, делает ставку на развитие Станислава Бережного в «Омских Крыльях» и молодых вратарей 2006-2008 года в «Омских Ястребах», – сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.