Щитов: Алексея Заварухина не выкинули на улицу, он мог бы набраться опыта в ВХЛ

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил тренерскую перестановку в «Тракторе». Вместо Алексея Заварухина работать с командой в следующем сезоне будет канадский специалист Бенуа Гру.

«Для лиги неплохо, что у нас будет работать специалист, который раньше работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он будет привносить что-то новое в наш хоккей через челябинский «Трактор». Ничего плохого я в этом назначении не вижу.

Почему убрали Заварухина? Об этом знает только руководство клуба. Они постоянно находились в контакте друг с другом. Опрометчивых решений в стане чёрно-белых не делают. Алексея Заварухина ведь не выкинули на улицу, ему предложили контракт с «Челметом» из ВХЛ. Целый год он получал опыт в КХЛ, сейчас он бы мог набираться опыта в «Челмете», взаимодействуя с Гру. А потом он мог бы вернуться на пост главного тренера «Трактора», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

56-летний Гру несколько лет возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ – «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».