Рябыкин: СКА получил трёх перспективных юниоров, а «Авангард» и «Сочи» — основных вратарей

Экс-главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал обмен между тремя клубами КХЛ. В результате трёхсторонней сделки между хоккейными клубами «Сочи», «Авангард» и СКА карьеру в Омске продолжит вратарь «леопардов» Михаил Бердин. На Черноморское побережье перебираются нападающий «Авангарда» Денис Венгрыжановский и голкипер СКА Сергей Иванов. В СКА в обмен на денежную компенсацию перешли хоккеисты «ястребов» вратарь Никита Подлягин и защитник Тимур Кол. Также СКА переданы спортивные права на нападающего «Авангарда» Егора Привалова.

«Интересный обмен между СКА, «Сочи» и «Авангардом». На мой взгляд, это ситуация, когда выиграли все — и клубы, и хоккеисты. Омск и Сочи получили классных вратарей, а Петербург — сразу трёх очень перспективных юниоров. Бердину давно пора попробовать себя в гранде КХЛ. Михаил вполне способен закрыть проблему с вратарями, которая мучит омичей уже пару сезонов — после ухода Грубеца.

Иванов — отличная замена для Бердина в «Сочи». Сергей хорошо проявил себя в «Адмирале», но теперь пришло время становиться первым номером и тащить южан в плей-офф. Венгрыжановский тоже должен помочь сочинцам в следующем сезоне.

СКА любит работать с талантливыми юниорами, и подписание трёх классных молодых игроков вполне вписывается в политику клуба. Подлягину, Колу и Привалову наверняка дадут шансы в главной команде во время предсезонки, а дальше будет зависеть уже от них самих», — сказал Рябыкин в интервью «Чемпионату».