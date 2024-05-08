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Родной клуб Никласа Бекстрёма заинтересован в возвращении нападающего «Вашингтона»

Родной клуб Никласа Бекстрёма заинтересован в возвращении нападающего «Вашингтона»
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Родной клуб Никласа Бекстрёма «Брюнес» заинтересован в возвращении нападающего «Вашингтона», сообщает Sportbibeln. Спортивный директор шведского клуба Йохан Альсен заявил, что вёл переговоры ещё с несколькими игроками НХЛ, в том числе с Бекстрёмом.

«Я разговаривал с несколькими игроками НХЛ. Сейчас Бекстрём находится в списке травмированных, и у него остался один год по контракту, поэтому официальных переговоров мы не вели. Конечно, я сказал ему, что мы вернёмся к разговору через год», — цитирует Альсена Sportbibeln.

«Брюнес» вернулся в Элитсерию и уже значительно усилил свой состав. Шведский клуб подписал контракты с бывшими нападающими НХЛ Якобом Сильвербергом и Оскаром Линдбломом.

35-летний Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В сезоне-2023/2024 швед провёл лишь восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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