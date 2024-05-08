Экс-директор «Трактора» — о назначении Гру: из команды выжали всё, нужна была перестройка

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил назначение канадского специалиста Бенуа Гру на пост главного тренера челябинского клуба и заявил, что благодаря этому в команду могут приехать сильные легионеры.

«Понятно, что из этой команды выжали всё, поэтому нужна была перестройка. За счёт канадского специалиста в клубе и хотят этого достичь. Хотя если стоит задача выиграть Кубок Гагарина в ближайшее время, то я бы всё-таки рассматривал не канадского специалиста, а серьёзного российского.

Возможно, этот тренер уже созрел для больших задач. Гру знаком с Заком Фукале, и есть расчёт, что в «Трактор» ещё приедут серьёзные иностранцы. Минус в том, что он не знает российских игроков и ему не совсем понятно то, как играют в КХЛ. В любом случае будет интересный сезон», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

56-летний Гру несколько лет возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ – «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».