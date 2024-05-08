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«Барыс» объявил о назначении Дэвида Немировски главным тренером команды

«Барыс» объявил о назначении Дэвида Немировски главным тренером команды
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о назначении главным тренером команды Дэвида Немировски. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

Напомним, Немировски был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирской «Сибири» 6 декабря. Специалист начинал прошлый сезон во главе новосибирского клуба, но из-за неудовлетворительных результатов был уволен по ходу чемпионата.

47-летний специалист с 2018 по 2022 год возглавлял нижегородское «Торпедо». С нижегородским клубом Немировски трижды выходил в плей-офф. Все три раза клуб заканчивал сезон после первого раунда Кубка Гагарина. Сезон-2021/2022, в котором «Торпедо» не попало в плей-офф (девятое место), был завершён досрочно из-за пандемии.

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