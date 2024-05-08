Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Барысе» объяснили выбор Дэвида Немировски на должность главного тренера команды

В «Барысе» объяснили выбор Дэвида Немировски на должность главного тренера команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал назначение Дэвида Немировски главным тренером команды. Со специалистом подписан контракт сроком на один сезон.

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, ещё будучи игроком он провёл сезон в «Барысе». Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновлённый тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернётся на былые позиции в Лиге», — цитирует Болякина пресс-служба клуба.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
«Барыс» объявил о назначении Дэвида Немировски главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android