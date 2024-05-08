В «Барысе» объяснили выбор Дэвида Немировски на должность главного тренера команды

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал назначение Дэвида Немировски главным тренером команды. Со специалистом подписан контракт сроком на один сезон.

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, ещё будучи игроком он провёл сезон в «Барысе». Теперь же мы увидим его в другом качестве. В ближайшее время мы объявим обновлённый тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернётся на былые позиции в Лиге», — цитирует Болякина пресс-служба клуба.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.