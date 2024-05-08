Стал известен состав сборной Словакии на ЧМ по хоккею — 2024

Федерация хоккея Словакии объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2024 года в Чехии. В составе команды присутствуют пять игроков НХЛ — защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари, защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец, нападающий «Калгари» Мартин Поспишил, форвард «Монреаля» Юрай Слафковски и форвард «Сиэтла» Томаш Татар.

Вратари: Самуэль Главай, Станислав Шкорванек и Матей Томек.

Защитники: Петер Черешняк, Мартин Фехервари, Франтишек Гайдош, Ян Голиан, Марио Грман, Михал Иван, Патрик Кох и Шимон Немец.

Нападающие: Петер Цегларик, Лукаш Цингел, Вильям Качо, Марко Даньо, Мартин Фашко-Рудаш, Марек Грвик, Либор Гудачек, Мартин Келемен, Андрей Кудрна, Мартин Поспишил, Павол Регенда, Юрай Слафковски, Матуш Сукель и Томаш Татар.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.