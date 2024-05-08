Кожевников: у всех бывают ошибки, но Ничушкин — мужик, всё преодолел

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил игру российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в плей-офф НХЛ. По ходу сезона россиянин участвовал в программе помощи игрокам НХЛ и пропустил более месяца регулярного чемпионата.

«Ничушкин — мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, всё преодолел. Он талант. Программа помощи помогла ему перезагрузиться, поправить здоровье, теперь снова играет на высоком уровне. Отличный сезон проводит, забивает в плей-офф. И сейчас «Эвеланш» наравне с «Рейнджерс» претендуют на Кубок. Две самые сильные команды, по моему мнению», — цитирует Кожевникова Metararings.ru.

Ничушкин забил голы во всех шести матчах текущего плей-офф и является лучшим снайпером Кубка Стэнли на данный момент. Ничушкин установил рекорд среди россиян по количеству матчей Кубка Стэнли подряд с голами. Прежнее достижение – пять матчей подряд с голами в плей-офф НХЛ – установил Александр Могильный в составе «Баффало Сэйбрз» в сезоне-1992/1993.