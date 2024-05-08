Драфт НХЛ — 2024 пройдёт на сферической арене Sphere в Лас-Вегасе 28-29 июня, сообщает пресс-служба лиги. НХЛ станет первой спортивной лигой, которая будет использовать арену в форме шара. Это также будет первое мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире из «Сферы».

«Сфера» представляет собой крупнейшее в мире сферическое сооружение и крупнейший сферический экран в мире. Высота здания — более 111 м, ширина — 157,3 м. Внутри — 18,6 тыс. мест для зрителей, а внешняя часть представляет собой огромный экран, на котором транслируют рекламу и всевозможные завораживающие анимации.

Напомним, по результатам прошедшей драфт-лотереи право первого выбора досталось «Сан-Хосе», для которого это будет впервые в истории клуба.