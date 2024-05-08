Защитник «Флориды» — о втором матче с «Бостоном»: нет времени злиться или грустить

Защитник «Флориды» Оливер-Экман Ларссон поделился ожиданиями от второго матча серии с «Бостоном». Первый матч противостояния выиграли «Брюинз» со счётом 5:1.

«Мы играем через день. Вы повторяете это себе на следующий день или ночь после игры, а затем двигаетесь дальше. На самом деле нет времени злиться или грустить по этому поводу, нужно просто перейти к следующему матчу. Команда, которая делает это лучше всего, имеет больше шансов на победу», — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Второй матч серии с «Бостоном» пройдёт в ночь на 9 мая и начнётся в 2:30 мск. Второй матч серии вновь пропустит один из лидеров «Флориды» Сэм Беннет. Нападающий получил травму по ходу серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй».