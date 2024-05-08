Гендиректор «Трактора» оценил вероятность обмена нападающего Максима Шабанова

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин опроверг информацию о возможном обмене нападающего Максима Шабанова. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард челябинского клуба может быть обменян в ЦСКА.

«Обмен Максима Шабанова не обсуждается ни при каких обстоятельствах. Это «запуск» чистой воды, бред. Такая сделка исключена. Новый главный тренер Бенуа Гру очень положительно оценил Шабанова: «Хоккеист от бога», – цитирует Савина «РБ Спорт».

В серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» Шабанов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи за два первых матча. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 64 матча, в которых набрал 50 очков — забрсоил 25 шайб и отдал 25 результативных передач.