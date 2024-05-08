Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Трактора» оценил вероятность обмена нападающего Максима Шабанова

Гендиректор «Трактора» оценил вероятность обмена нападающего Максима Шабанова
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин опроверг информацию о возможном обмене нападающего Максима Шабанова. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард челябинского клуба может быть обменян в ЦСКА.

«Обмен Максима Шабанова не обсуждается ни при каких обстоятельствах. Это «запуск» чистой воды, бред. Такая сделка исключена. Новый главный тренер Бенуа Гру очень положительно оценил Шабанова: «Хоккеист от бога», – цитирует Савина «РБ Спорт».

В серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» Шабанов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи за два первых матча. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 64 матча, в которых набрал 50 очков — забрсоил 25 шайб и отдал 25 результативных передач.

Материалы по теме
Канарейкин назвал игрока-открытие нынешнего сезона в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android