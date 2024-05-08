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Кожевников: Свечников не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным

Кожевников: Свечников не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, грубо атаковавшего вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина во втором матче серии плей-офф НХЛ (4:3 ОТ).

«Свечников как-то не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным. Это негодяйство полное, он шёл специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил. Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина. Вратарь «Рейнджерс» собирался ответить соотечественнику-обидчику, но не пролез к нему.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лафреньер (Миллер, Веннберг) – 10:53 (5x5)     1:1 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 15:07 (5x5)     1:2 Орлов (Шей, Ахо) – 19:54 (4x4)     2:2 Лафреньер (Фокс, Панарин) – 27:32 (5x5)     2:3 Гюнцель (Ахо, Деанджело) – 38:18 (5x5)     3:3 Крайдер (Трочек, Панарин) – 46:07 (5x4)     4:3 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 87:24 (5x4)    
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