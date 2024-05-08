Кожевников: Свечников не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, грубо атаковавшего вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина во втором матче серии плей-офф НХЛ (4:3 ОТ).

«Свечников как-то не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным. Это негодяйство полное, он шёл специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил. Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина. Вратарь «Рейнджерс» собирался ответить соотечественнику-обидчику, но не пролез к нему.