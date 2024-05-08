Кожевников: Свечников не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, грубо атаковавшего вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина во втором матче серии плей-офф НХЛ (4:3 ОТ).
«Свечников как-то не по-человечески себя повёл, когда пошёл в стык с Шестёркиным. Это негодяйство полное, он шёл специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил. Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.
В первом периоде форвард «Каролины» Андрей Свечников устроил массовую потасовку после того, как снёс голкипера хозяев Игоря Шестёркина. Вратарь «Рейнджерс» собирался ответить соотечественнику-обидчику, но не пролез к нему.
- 8 мая 2024
-
21:20
-
21:00
-
20:52
-
20:25
-
20:05
-
19:45
-
19:20
-
18:50
-
18:32
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:20
-
17:00
-
16:42
-
16:16
-
16:12
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:34
-
15:22
-
15:08
-
14:51
-
14:38
-
14:24
-
14:11
-
13:54
-
13:45
-
13:32
-
13:24
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:33