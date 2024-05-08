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Агент Шабанова опроверг слух про возможный обмен нападающего из «Трактора»

Агент Шабанова опроверг слух про возможный обмен нападающего из «Трактора»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Максима Шабанова, оценил вероятность обмена форварда из челябинского клуба в ЦСКА на нападающего Антона Слепышева.

— Действительно ли Максим Шабанов может стать частью сделки по возможному обмену Антона Слепышева из ЦСКА в «Трактор»?
— Впервые слышу об этом. Информация и распускаемые слухи не соответствуют действительности. У Максима Шабанова действующий контракт с «Трактором» на следующий сезон», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» Шабанов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи за два первых матча. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 64 матча, в которых набрал 50 очков — забросил 25 шайб и отдал 25 результативных передач.

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