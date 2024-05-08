«Он хотел ударить меня локтем в голову». Нечас — о попытке жёсткого силового приёма Трубы

Нападающий «Каролины» Мартин Нечас оценил попытку жёсткого силового приёма защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы во втором матче серии. Форвард в последний момент увернулся от хита, упав на лёд, а Труба в полёте мощно врезался в борт.

«Не знаю, наверное, он хотел заехать мне локтем в голову. Может быть, он пытался защитить себя, врезаясь в борт. Он лучше знает. Все знают, какой это игрок…» — цитирует Нечаса пресс-служба клуба.

ВИДЕО

В матче состоялся эпизод с участием российских хоккеистов — форварда «Каролины» Андрея Свечникова и вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Форвард «Харрикейнз» жёстко врезался в голкипера и спровоцировал массовую стычку, заработав две штрафные минуты за подножку.

Третий матч серии состоится в ночь на 10 мая на площадке «Каролины».