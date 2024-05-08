ИИХФ наложила штраф на ФХР за выступление вратаря ЦСКА Ивана Федотова в сезоне КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере один миллион швейцарских франков за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне-2023/2024 в составе ХК ЦСКА.

Дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ. ФХР оспорит вынесенное решение в установленном порядке.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.