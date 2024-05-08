Новый ледовый каток в Омской области назовут в честь Владислава Третьяка

Во время пребывания сборной «Россия 25» в Омске состоялась рабочая встреча президента ФХР Владислава Третьяка с губернатором региона Виталием Хоценко. На ней обсуждалось сотрудничество федерации с Омской областью по вопросам развития хоккея.

Губернатор Омской области пообещал, что строящийся в одном из райцентров современный ледовый каток после открытия будет носить имя Владислава Третьяка, и подчеркнул, что последние инициативы Федерации хоккея России способствуют ещё большей популяризации хоккея в регионе.

Ранее Третьяк высказался о возможности проведения Кубка Первого канала в Омске. Напомним, 6 мая в Омске прошёл матч в рамках Большого тура сборной «Россия 25», в котором российская сборная обыграла сборную Беларуси со счётом 4:0.