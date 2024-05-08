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Роман Йози примет участие в чемпионате мира — 2024 в составе сборной Швейцарии

Роман Йози примет участие в чемпионате мира — 2024 в составе сборной Швейцарии
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Защитник «Нэшвилла» Роман Йози сыграет на чемпионате мира — 2024 в составе сборной Швейцарии. 33-летний уроженец Берна примет участие в своём девятом чемпионате мира со Швейцарией, первом с 2019 года. Он был частью сборной Швейцарии, завоевавшей серебряные медали в Стокгольме в 2013 году и в Копенгагене в 2018 году.

«Я с нетерпением жду возможности присоединиться к национальной команде и принять участие в чемпионате мира. С нетерпением жду своих товарищей по команде и, конечно же, вас, болельщиков. Увидимся в Праге», — цитирует Йози Blick.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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