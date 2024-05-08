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Эрик Карлссон стал капитаном сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира 2024 года

Эрик Карлссон стал капитаном сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира 2024 года
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал капитаном сборной Швеции на предстоящем чемпионате мира 2024 года в Чехии, сообщает пресс-служба шведской федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Соперниками сборной Швеции по группе B будут национальные команды США, Германии, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши. Первый матч на турнире шведская сборная сыграет 10 мая со сборной США.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» расположился на 12-й строчке там же.

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