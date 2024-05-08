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«Оттава» решила сохранить выбор на драфте 2024 года по делу об обмене Евгения Дадонова

«Оттава» решила сохранить выбор на драфте 2024 года по делу об обмене Евгения Дадонова
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«Оттава» решила сохранить выбор под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2024 года, вместо того чтобы лишиться его в качестве наказания за несостоявшийся обмен российского нападающего Евгения Дадонова между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс».

В ноябре прошлого года НХЛ объявила, что «Оттава Сенаторз» лишается выбора в первом раунде драфта 2024, 2025 или 2026 года. Решение о том, какой выбор будет аннулирован, будет принято «Оттавой» в течение 24 часов после завершения лотереи драфта в этом сезоне. Это наказание канадского клуба за их роль в аннулированном обмене, в результате которого Евгений Дадонов был отправлен из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» в марте 2022 года.

Напомним, в 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в трёхлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключённый в октябре 2020 года. Канадский клуб не уведомил «Вегас» о стоп-листе команд.

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