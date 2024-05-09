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Флорида Пантерз — Бостон Брюинз, результат матча 9 мая 2024, счёт 6:1, 2-й матч 2-го раунда плей-офф НХЛ (Кубок Стэнли)

«Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Бобровского — 15 сейвов
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Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла в домашних стенах «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5)     1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5)     2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5)     3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5)     4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5)     5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4)     6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Стивен Лоренц, Александр Барков (2+2), Густав Форслинг, Ээту Луостаринен и Брэндон Монтур (1+1). Четыре результативные передачи на счету Сэма Райнхарта. Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 15 сейвов. Российские игроки «Пантерз» Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Бостон» единственную шайбу забросил Чарли Койл.

После второго матча счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало в 2:00 мск.

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