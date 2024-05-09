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«Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Бобровского — 15 сейвов

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла в домашних стенах «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Стивен Лоренц, Александр Барков (2+2), Густав Форслинг, Ээту Луостаринен и Брэндон Монтур (1+1). Четыре результативные передачи на счету Сэма Райнхарта. Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 15 сейвов. Российские игроки «Пантерз» Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Бостон» единственную шайбу забросил Чарли Койл.

После второго матча счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало в 2:00 мск.

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