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Маршан догнал Кейна по количеству очков в плей-офф НХЛ и уступает три очка Овечкину

Маршан догнал Кейна по количеству очков в плей-офф НХЛ и уступает три очка Овечкину
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В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Амерант Банк Арены» в американском Санрайзе состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз». В первом периоде счёт открыли гости — отличился Чарли Койл, которому ассистировали Павел Заха и Брэд Маршан.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Заха, Маршан) – 12:12 (5x5)     1:1 Лоренц (Монтур) – 21:56 (5x5)     2:1 Барков (Райнхарт, Экблад) – 29:49 (5x5)     3:1 Форслинг (Лунделль, Монтур) – 39:58 (5x5)     4:1 Луостаринен (Барков, Райнхарт) – 41:28 (5x5)     5:1 Барков (Райнхарт) – 50:52 (5x4)     6:1 Монтур (Барков, Райнхарт) – 51:58 (4x5)    

35-летнему нападающему «Бостона» Брэду Маршану этот результативный пас принёс 138-е очко в плей-офф НХЛ в карьере и позволил выйти на шестое место по этому показателю среди действующих игроков, догнав Патрика Кейна («Детройт Ред Уингз»).

Теперь Маршан уступает только Сидни Кросби (201 очко, «Питтсбург Пингвинз»), Евгению Малкину (180 очков, «Питтсбург Пингвинз»), Никите Кучерову (167 очков, «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александру Овечкину (141 очко, «Вашингтон Кэпиталз») и Джо Павелски (140 очков, «Даллас Старз»).

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