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Давид Пастрняк подрался с Мэттью Ткачуком. Отец форварда «Флориды» остался доволен боем

Давид Пастрняк подрался с Мэттью Ткачуком. Отец форварда «Флориды» остался доволен боем
Мэттью Ткачук
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Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

На 53-й минуте матча состоялась драка с участием двух звёзд НХЛ — нападающий «Бостона» Давид Пастрняк сошёлся в бою с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачуком. По итогам инцидента арбитры встречи Гарретт Рэнк и Жан Эбер выписали обоим хоккеистам большой и дисциплинарные штрафы. Таким образом, в общей сложности чех и американец получили по 15 минут штрафа и досрочно завершили встречу.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Сразу после завершения драки операторы показали крупным планом располагавшегося на трибунах отца форварда «Флориды» Кита Ткачука. Тот явно остался доволен дракой в исполнении сына и даже показал большой палец кому-то из своих знакомых.

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