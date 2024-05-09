Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Бостона» — о драке с участием Пастрняка: горжусь Пастой

Главный тренер «Бостона» — о драке с участием Пастрняка: горжусь Пастой
Давид Пастрняк
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери после разгромного поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-1) кратко прокомментировал инцидент с участием одной из главных звёзд своей команды Давида Пастрняка.

На 53-й минуте матча состоялась драка с участием двух звёзд НХЛ — нападающий «Бостона» сошёлся в бою с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачуком. По итогам инцидента арбитры встречи Гарретт Рэнк и Жан Эбер выписали обоим хоккеистам большой и дисциплинарные штрафы. Таким образом, в общей сложности чех и американец получили по 15 минут штрафа и досрочно завершили встречу.

«Горжусь Пастой», — приводит слова Монтгомери журналист Майкл Руссо.

При этом Руссо также заметил, что главный тренер «мишек» опроверг мнение, что он дал Пастрняку разрешение на драку.

Материалы по теме
Видео
Давид Пастрняк подрался с Мэттью Ткачуком. Отец форварда «Флориды» остался доволен боем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android