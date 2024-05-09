Главный тренер «Бостона» — о драке с участием Пастрняка: горжусь Пастой

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери после разгромного поражения во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:6, 1-1) кратко прокомментировал инцидент с участием одной из главных звёзд своей команды Давида Пастрняка.

На 53-й минуте матча состоялась драка с участием двух звёзд НХЛ — нападающий «Бостона» сошёлся в бою с форвардом «Флориды» Мэттью Ткачуком. По итогам инцидента арбитры встречи Гарретт Рэнк и Жан Эбер выписали обоим хоккеистам большой и дисциплинарные штрафы. Таким образом, в общей сложности чех и американец получили по 15 минут штрафа и досрочно завершили встречу.

«Горжусь Пастой», — приводит слова Монтгомери журналист Майкл Руссо.

При этом Руссо также заметил, что главный тренер «мишек» опроверг мнение, что он дал Пастрняку разрешение на драку.