Форслингу не хватило секунды, чтобы повторить клубный рекорд 12-летней давности
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Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).
Автором третьей шайбы в состав «пантер» стал защитник Густав Форслинг, отличившийся за две секунды до конца второго периода. Шведский хоккеист едва не повторил клубный рекорд 12-летней давности в номинации «самый поздний гол в периоде в матче плей-офф».
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
16 апреля 2012, понедельник. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Уайсс (Самуэльссон, Верстиг) – 00:23 (5x4) 2:0 Уайсс (Гоч, Гэррисон) – 21:12 (5x3) 3:0 Гоч (Кэмпбелл, Бергенхайм) – 34:39 (5x5) 3:1 Зейджак (Грин, Поникаровский) – 40:48 (5x5) 3:2 Ковальчук (Хенрик) – 42:02 (5x5) 4:2 Флайшман – 59:59 (en)
В 2012 году чешский форвард Томаш Флайшман отличился за секунду до конца третьего периода во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». В том матче Томаш поразил пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:2.
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