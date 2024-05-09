Форслингу не хватило секунды, чтобы повторить клубный рекорд 12-летней давности

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

Автором третьей шайбы в состав «пантер» стал защитник Густав Форслинг, отличившийся за две секунды до конца второго периода. Шведский хоккеист едва не повторил клубный рекорд 12-летней давности в номинации «самый поздний гол в периоде в матче плей-офф».

В 2012 году чешский форвард Томаш Флайшман отличился за секунду до конца третьего периода во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». В том матче Томаш поразил пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:2.