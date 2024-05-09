Брэд Маршан повторил достижение двух легенд НХЛ в розыгрышах Кубка Стэнли

Сегодня, 9 мая, «Флорида Пантерз» обыграла дома «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).
В составе «мишек» результативной передачей отметился нападающий Брэд Маршан, для которого это очко стало 10-м в нынешнем плей-офф. Форвард «Бостона» стал девятым в истории НХЛ игроком, набравшим не менее 10 очков в одном плей-офф не менее девяти раз за карьеру.
По девять сезонов с 10+ очками в плей-офф также у Яри Курри и Никласа Лидстрёма. Таким образом, Маршан сегодня повторил достижение двух легенд НХЛ в розыгрышах Кубка Стэнли.
Рекордсмены по этому показателю – Уэйн Гретцки и Марк Мессье (по 14 раз). 11 таких плей-офф провёл Жан Беливо, по 10 в активе у Яромира Ягра, Пола Коффи и Гленна Андерсона.
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