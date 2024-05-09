Зак Хайман обогнал Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ

В первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

В составе «нефтяников» двумя заброшенными шайбами на данный момент отметился канадский нападающий Зак Хайман. В активе форварда «Ойлерз» стало девять голов в шести матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова возглавил гонку снайперов.

Зачёт снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/2024

31-летний форвард вышел на чистое первое место в зачёте снайперов, превзойдя лидировавшего ранее российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. На счету форварда «лавин» восемь точных бросков в шести матчах. Больше ни один игрок в текущем плей-офф пока не забил и шести голов.