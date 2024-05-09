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Зак Хайман обогнал Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ

Зак Хайман обогнал Валерия Ничушкина в гонке снайперов плей-офф НХЛ
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В первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    

В составе «нефтяников» двумя заброшенными шайбами на данный момент отметился канадский нападающий Зак Хайман. В активе форварда «Ойлерз» стало девять голов в шести матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова возглавил гонку снайперов.

Зачёт снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/2024

31-летний форвард вышел на чистое первое место в зачёте снайперов, превзойдя лидировавшего ранее российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. На счету форварда «лавин» восемь точных бросков в шести матчах. Больше ни один игрок в текущем плей-офф пока не забил и шести голов.

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