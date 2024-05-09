Хайман повторил рекорд Мессье за «Эдмонтон» по голам в первых 6 матчах одного плей-офф

Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман отметился дублем. В активе форварда «Ойлерз» стало девять голов в шести матчах нынешнего плей-офф, благодаря чему он снова возглавил гонку снайперов.

Таким образом, Хайман повторил клубный рекорд Марка Мессье (1983 год) по голам в первых шести матчах одного плей-офф НХЛ и разделил с ним первое место в истории «Эдмонтона». Такой же результат в истории НХЛ показал Стив Пейн (1981 год) за «Миннесоту Норд Стар».

Единственным, кто забил больше голов, является хоккеист Ньюси Лалонд, который в 1919 году забросил 11 шайб в пяти матчах одного плей-офф НХЛ в составе «Монреаля».