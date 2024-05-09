Задоров повторил рекорд защитников «Ванкувера» по голам за первые 7 матчей плей-офф НХЛ

Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

Голом и результативной передачей в матче отметился российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров. На счету россиянина уже три гола в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Этот плей-офф первый для Никиты в составе «Кэнакс».

Таким образом, Задоров повторил рекорд среди защитников в истории «Ванкувера» по числу голов за первые семь матчей плей-офф в составе клуба. Такой же результат в 1989 году показал защитник Роберт Нордмарк.

В текущем плей-офф на счету Задорова 5 (3+2) очков в семи матчах.