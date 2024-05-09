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Задоров повторил рекорд защитников «Ванкувера» по голам за первые 7 матчей плей-офф НХЛ

Задоров повторил рекорд защитников «Ванкувера» по голам за первые 7 матчей плей-офф НХЛ
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Сегодня, 9 мая, «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 5:4 (0:2; 2:2; 3:0).

Голом и результативной передачей в матче отметился российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров. На счету россиянина уже три гола в семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Этот плей-офф первый для Никиты в составе «Кэнакс».

Таким образом, Задоров повторил рекорд среди защитников в истории «Ванкувера» по числу голов за первые семь матчей плей-офф в составе клуба. Такой же результат в 1989 году показал защитник Роберт Нордмарк.

В текущем плей-офф на счету Задорова 5 (3+2) очков в семи матчах.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    
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