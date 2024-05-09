«Лучше бы они проиграли 0:10». Райан Уитни — о поражении «Эдмонтона» со счёта 4:1

Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни прокомментировал поражение «Эдмонтона» в первом матче серии второго раунда плей-офф от «Ванкувера» со счётом 4:5. По ходу второго периода «нефтяники» вели в счёте 4:1, однако в середине третьего периода пропустили три гола подряд и проиграли.

«Лучше бы они проиграли со счётом 0:10. Нет объяснения тому, что произошло. Игроки «Эдмонтона» просто перестали кататься и создавать моменты, они проиграли по всем фронтам. Скиннер пропускал лёгкие шайбы. Они подумали, что игра уже сделана. «Ванкувер» был гораздо более сильной командой. «Ойлерз» нужно забыть этот матч и сравнивать счёт в серии в следующей игре», — написал Уитни в своей соцсети.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая в Ванкувере.