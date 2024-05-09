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«Лучше бы они проиграли 0:10». Райан Уитни — о поражении «Эдмонтона» со счёта 4:1

«Лучше бы они проиграли 0:10». Райан Уитни — о поражении «Эдмонтона» со счёта 4:1
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Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни прокомментировал поражение «Эдмонтона» в первом матче серии второго раунда плей-офф от «Ванкувера» со счётом 4:5. По ходу второго периода «нефтяники» вели в счёте 4:1, однако в середине третьего периода пропустили три гола подряд и проиграли.

«Лучше бы они проиграли со счётом 0:10. Нет объяснения тому, что произошло. Игроки «Эдмонтона» просто перестали кататься и создавать моменты, они проиграли по всем фронтам. Скиннер пропускал лёгкие шайбы. Они подумали, что игра уже сделана. «Ванкувер» был гораздо более сильной командой. «Ойлерз» нужно забыть этот матч и сравнивать счёт в серии в следующей игре», — написал Уитни в своей соцсети.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 мая в Ванкувере.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 мая 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 02:11 (5x4)     0:2 Экхольм (Драйзайтль) – 15:01 (5x5)     1:2 Джошуа (Коул, Линдхольм) – 20:53 (5x5)     1:3 Сеси (Райан, Ньюджент-Хопкинс) – 32:26 (5x5)     1:4 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 33:11 (5x5)     2:4 Линдхольм (Джошуа, Суси) – 37:01 (5x5)     3:4 Миллер (Бёзер, Суси) – 49:38 (5x5)     4:4 Задоров (Блюгерс, Хёгландер) – 53:47 (5x5)     5:4 Гарланд (Джошуа, Задоров) – 54:26 (5x5)    
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